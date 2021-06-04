Крым занял 11 место по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Участники дискуссии обсудили динамику рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах, инструменты развития эффективности действий региональных властей.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева отметила высокие темпы продвижения Республики Крым в рейтинге и выразила благодарность руководству Крыма за проделанную работу по созданию условий для инвестирования.

В начале рейтинга мы даже не считали Республику Крым и Севастополь, потому что переход на новое регулирование потребовал времени. Но сегодня я хотела бы поблагодарить руководство Республики Крым за потрясающие результаты, за ту работу, которая была проделана по созданию условий для работы с инвесторами, — сказала Светлана Чупшева.

В ходе выступления Сергей Аксёнов отметил, что полученных результатов Крым добился благодаря многим факторам. Глава Крыма выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину, Правительству РФ, Государственной Думе и Совету Федерации за помощь и поддержку, оказываемую Крыму на постоянной основе.

С 2014 года крымчане никогда не оставались один на один с проблемами. Нас поддерживают все россияне, готовые подставить плечо в любой сложной ситуации. Конечно, этот результат был обеспечен и тем, что лично Владимир Владимирович, наш Президент, очень быстро принимал решения в отношении Крыма, это обеспечивало и скорость, и прозрачность, эффективность работы. Также этому способствовало взаимодействие с Правительством Российской Федерации, Государственной Думой, Советом Федерации, общественными организациями, бизнес-средой. Также важным двигателем прогресса является реализация государственных программ на территории республики, в частности федеральной целевой. Кроме того, работу облегчило огромное количество законодательных изменений, которые были приняты на федеральном уровне по поручению Президента, — сказал Аксёнов.

Он отметил, что в достижении позитивной динамики рейтинга состояния инвестиционного климата важным инструментом стала доступность лучших практик других субъектов РФ.

Также, по мнению Главы Республики, одним из важнейших условий улучшения инвестиционного климата является индивидуальный подход к каждому представителю бизнес-сообщества.

С бизнесом, кроме того, что должна быть открытость, прозрачность, доступность должностных лиц, должна проводиться индивидуальная работа. Многие узлы, к сожалению, возможно распутать только при полном погружении и детальном рассмотрении вопросов. Мы эту доступность, считаю, обеспечиваем, — дополнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что важным направлением является сотрудничество с АСИ, общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и другими общественными организациями.

По его словам, перед Республикой стоят амбициозные задачи, крымская команда и в дальнейшем продолжит плодотворно работать над увеличением объёмов инвестиций в регион.

Крымская команда, которая работает с бизнесом, проявила себя в лучшем виде и сработала на «пятерку». Хотя, безусловно, нам всегда есть над чем работать дальше и есть чему учиться. Уверен, что мы вместе будем динамично двигаться в этом направлении. При этом не идеализирую ситуацию, знаю, что проблем еще очень много и хочу призвать и глав администраций, и министров, должностных лиц принимать личное участие в жизни крымского бизнеса, оказывать помощь своевременно, в том числе в части разработки и применения нормативных актов. Только так мы добьемся успеха и будем в дальнейшем бороться за лидерство в данном рейтинге, — заключил Глава Крыма.

В дискуссии приняли участие Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, председатель Общероссийской общественная организация «Деловая Россия», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, руководители субъектов Российской Федерации.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.