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зазывает туристов и отпускников-отдыхающих на новогодние каникулы
Фото: pikist.com

Крым зазывает туристов и отпускников-отдыхающих на новогодние каникулы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Отдых 13:56 07.12.2023

Крым остается стабильным регионом для лечения и оздоровления россиян. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на совещании в режиме ВКС с руководителями всесезонных объектов размещения разных ценовых категорий.

Уникальные целебные климатические условия полуострова, современные программы оздоровления на основе опыта и традиций курортологии, качество обслуживания — все это сохраняется, а в зимний период становится основным стабильным механизмом повышения спроса и круглогодичного отдыха и оздоровления россиян, — отметил министр.

На совещании были озвучены предложения по информационной кампании Крыма в период проведения новогодних и рождественских праздников, по участию субъектов турбизнеса в декаде крымского туризма на выставке-форуме «Россия» 9-21 декабря на ВДНХ в Москве,  также были подняты вопросы подсчета ущерба пляжной и туристической инфраструктуре после ЧС.

Руководители средств размещения, которые работают круглогодично подтвердили тенденцию роста числа бронирований отдыха на период новогодних каникул по отношению к прошлому году, что позитивно сказывается на общей экономической ситуации. Некоторые объекты уже забронированы на Новый год в пределах 80-90%.

По словам министра, объекты, которые сделали акцент на круглогодичной загруженности, развитии инфраструктуры отдыха, сохранении коллективов, грамотной маркетинговой и ценовой политике, остаются флагманами внутреннего туризма республики и показывают векторы развития другим представителям туриндустрии Крыма.

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