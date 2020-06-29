Крым зазывает туристов и успокаивает: ни масок, ни справок не надо

Никакие справки для въезда туристов в Крым предъявляться не будут, на территории полуострова необходимо соблюдать соцдистанцию и носить маски в общественных местах, сообщил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Никакие справки для въезда в Крым не нужны. По-прежнему остается термометрия в аэропорту, выборочная термометрия на Крымском мосту и на вокзале, – подчеркнул Волченко.

Тестировать на коронавирус будут персонал заведений (средств размещения). Туристам же необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра «как самое эффективное средство профилактики», в том числе перед входом в санитарные зоны, кабины для переодевания, торговые объекты, а также соблюдать масочный режим в общественных местах и закрытых пространствах.

То есть на пляже масочный режим соблюдать не нужно, – добавил Волченко.

По его совам, в этом году Крым рассчитывает принять уже в июле до 1,5 млн. туристов из других регионов страны. А дальше?

Прогнозы на итоги года я бы пока не делал, сейчас самое главное — запустить отрасль и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, — уточнил министр.

Напомним, с 15 июня, по решению властей региона, в Крыму заработали спортивные и тренажерные залы при сохранении дистанционного режима, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом, а также музеи.

Кафе с летними площадками открылись в Крыму с 1 июня, с 15 июня они заработали в обычном режиме, предприятия и транспорт начали работать с 18 мая. Отели, пансионаты и санатории смогут с 1 июля принимать жителей других регионов РФ, с 15 июня в них разрешили отдыхать крымчанам.