Крыма тоже касается! Владимир Путин поручил ограничить строительство в зонах затоплений

Президент РФ Владимир Путин поручил ограничить хозяйственную деятельность и строительство в зонах затоплений. Ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах таких зон будет действовать до 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ, с учетом ранее данных поручений обеспечить установление в соответствии с законодательством РФ ограничений и запретов для ведения хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления на территориях субъектов РФ, в том числе запретов на строительство новых объектов без их инженерной защиты, и внесение соответствующих изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, — говорится в перечне поручений.

Интересно, как такой запрет на строительство будет реализован в Крыму, в частности, в Большой Ялте?