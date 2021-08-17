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Крыма тоже касается! Владимир Путин поручил ограничить строительство в зонах затоплений
Фото: kremlin.ru

Крыма тоже касается! Владимир Путин поручил ограничить строительство в зонах затоплений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 17.08.2021

Президент РФ Владимир Путин поручил ограничить хозяйственную деятельность и строительство в зонах затоплений. Ограничения по ведению хозяйственной деятельности и строительству объектов в границах таких зон будет действовать до 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ, с учетом ранее данных поручений обеспечить установление в соответствии с законодательством РФ ограничений и запретов для ведения хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления на территориях субъектов РФ, в том числе запретов на строительство новых объектов без их инженерной защиты, и внесение соответствующих изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, — говорится в перечне поручений.

Интересно, как такой запрет на строительство будет реализован в Крыму, в частности, в Большой Ялте?

Крыма тоже касается! Владимир Путин поручил ограничить строительство в зонах затоплений

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