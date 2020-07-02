Крымчан и севастопольцев поблагодарили за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Глава РК Сергей Аксёнов поблагодарил крымчан за активное участие в Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ

Благодарю граждан, обеспечивающих процесс общероссийского голосования, и тех, кто пришел на избирательные участки, чтобы проявить свою гражданскую позицию, — сказал Аксёнов.

По его словам, всего в ходе голосования были задействованы более 11 тысяч членов избирательных комиссий, более 3 тысяч общественных наблюдателей, было аккредитовано более 34 СМИ.

В ходе голосования огромная команда людей выполняла свои задачи. Также были привлечены правоохранительные органы и сотрудники системы здравоохранения, — уточнил Глава Республики.

Он добавил, что благодаря профессионализму и слаженности командной работы удалось избежать грубых нарушений на избирательных участках Крыма.

Сергей Аксёнов считает, что граждане отдали свои голоса за будущее своей страны.

Россияне голосовали за будущее, которое повысит качество нашей жизни, которое защитит наши интересы и наши границы. К тому же, для нас это знаковая ситуация – дать нашему Президенту Владимиру Путину возможность избираться в 2024 году, — заключил Глава Крыма.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев также выразил благодарность жителям города за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Я хочу сказать севастопольцам спасибо за участие в голосовании по поправкам в Конституцию — вне зависимости от того, какую позицию они выразили. Главное, что они это сделали, нашли время, несмотря на накопившиеся дела и хорошую погоду. У нас город с высокой гражданской ответственностью, — отметил Михаил Развожаев.

По словам врио губернатора города, в ходе голосования Севастополь показал достойную явку.

Напомним, явка по Севастополю составила 66,4%. По Крыму – 81,75%. За поправки в Конституцию отдали свои голоса 90,08% крымчан (принявших участие в голосовании) и 84,6% севастопольцев.