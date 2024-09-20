Крымчан приглашают к участию в Форуме регионов России — обсудить развитие туристской инфраструктуры

Вас ждут встречи с инвесторами и лидерами отрасли, открытый лекторий, питчинги инвестиционных проектов, мастер-классы и презентации, посвящённые развитию туризма и инфраструктуры. Особое внимание уделят международным проектам и привлечению инвестиций в российский туризм, — сообщили в оргкомитете Форума.

Также пройдут выставка готовых решений и специализированный трек «Школа девелопера. Туризм и девелопмент — 2024», где эксперты расскажут о строительстве объектов для туризма.

Где: Москва, бизнес-отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Когда: 23–25 октября.

Подробная информация и регистрация на сайте форума: https://forum.pirexpo.com/