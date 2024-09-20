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Крымчан приглашают к участию в Форуме регионов России - обсудить развитие туристской инфраструктуры

Крымчан приглашают к участию в Форуме регионов России — обсудить развитие туристской инфраструктуры

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 11:26 20.09.2024

Выбрать отдых по душе в родной стране и запустить ещё больше интересных проектов — всё это обсудят на IV Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».

Вас ждут встречи с инвесторами и лидерами отрасли, открытый лекторий, питчинги инвестиционных проектов, мастер-классы и презентации, посвящённые развитию туризма и инфраструктуры. Особое внимание уделят международным проектам и привлечению инвестиций в российский туризм, — сообщили в оргкомитете Форума. 

Также пройдут выставка готовых решений и специализированный трек «Школа девелопера. Туризм и девелопмент — 2024», где эксперты расскажут о строительстве объектов для туризма.

  • Где: Москва, бизнес-отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.
  • Когда: 23–25 октября.
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Подробная информация и регистрация на сайте форума: https://forum.pirexpo.com/

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