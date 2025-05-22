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Крымчан приглашают к участию во всероссийском мониторинге туристической сферы и путешествий по стране
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчан приглашают к участию во всероссийском мониторинге туристической сферы и путешествий по стране

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 22.05.2025

В России стартовал федеральный опрос жителей страны о развитии туристической сферы и удобстве путешествий. Его результаты станут частью оценки реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и будут учитываться при формировании предложений Президенту страны.

В конце 2024 года Народный фронт опубликовал результаты исследования интереса к внутреннему туризму у россиян, которое продемонстрировало рост этого показателя. Среди улучшений россияне чаще всего отмечали благоустройство туристических центров городов.

В Крыму это особенно востребовано – только в прошлом году на полуострове благоустроили 41 общественную территорию, а в этом планируется – 77, значительная часть из которых туристические скверы, парки и набережные.

У нас очень много объектов благоустройства проводится в Крыму это и общественные территории, это и туристические зоны, это повышение качества отдыха граждан и жителей республики. Мнение крымчан и гостей полуострова как одного из главных курортных регионов России особенно ценно, — отметил член регионального штаба Народного фронта, заместитель директора АНО «ЖКХ Контроль в Крыму» Олег Бышук.

Опрос позволяет оценить эффективность потраченных на создание инфраструктуры средств, увидеть, насколько жители России довольны дорогами, гостиницами, пляжами, содержанием достопримечательностей, организацией событий, увидеть, что делается для поддержки многодетных семей. Принять участие можно по ссылке https://2nf.ru/ljFwH.

Узнайте больше:  Минздрав Крыма и служба скорой медпомощи запускает проект «Работай и отдыхай в солнечном Крыму»

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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