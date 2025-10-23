Прямо сейчас:
Крымчан приглашают продемонстрировать свои продукты под брендом «Discover Russia» на турвыставке Qatar Travel Mart 2025

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 23.10.2025

С 24 по 26 ноября 2025 года в г. Доха (Катар) пройдет международная туристическая выставка Qatar Travel Mart (QTM) – одна из ключевых площадок для мировых лидеров туристической индустрии.

Катар сегодня стремительно укрепляет свои позиции как «ворота» на туристический рынок стран Персидского залива, и участие России в QTM 2025 открывает уникальные возможности для расширения деловых контактов, установления партнёрских связей и продвижения турпродуктов на ближневосточном рынке.

ЦСР на Qatar Travel Mart организует работу стенда национального туристического бренда Discover Russia.

Демонстрация новых туристических продуктов в Катаре позволит укрепить позиции страны на международном туристическом рынке и в арабских странах. Российские регионы на стенде представят свои лучшие туристические продукты, а ЦСР поможет участникам принять участие в самых важных мероприятиях деловой программы и организовать b2b-встречи с зарубежными туроператорами, авиакомпаниями, отельерами, туристическими ассоциациями, ведущими маркетинговыми кампаниями и отраслевыми СМИ. Эти контакты помогут заложить фундамент для будущего сотрудничества и для реализации совместных проектов в сфере международного туризма, что в итоге приведет к увеличению взаимного турпотока.

До 26 октября Центром стратегических разработок проводится отбор экспонентов для стенда России. Для этого необходимо направить заполненную анкету участника на электронные адреса: exhibitions@csr.rua.baranov@kuzbass-tourism.ru.

Потенциальным экспонентом могут быть туристические организации, средства размещения и объекты показа.

Количество мест для размещения ограничено. Отбор кандидатов будет производиться на основании анализа представленных анкет.

Оплата участия в QTM 2025 осуществляется за счет Центра стратегических разработок. Расходы на транспортировку и размещение покрывает направляющая организация. Информация о выставке на сайте: https://qtmqatar.com/.

Анкета соэкспонента: https://vk.cc/cQqQyC

