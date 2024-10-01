Крымчан приглашают «В гости к скифам» — на бесплатную экскурсию-инфотур, приуроченную ко Дню туризма

Пешеходная экскурсия будет пролегать через Городской (Екатерининский) сад, сквер имени Исмаила Гаспринского, живописную набережную реки Салгир, а затем подниматься к нашему историческому наследию, бывшей столице позднескифского государства — руинам Неаполя Скифского.
Рекомендуем вам взять треккинговые палки для скандинавской ходьбы при наличии, воду и перекус, чтобы в конце экскурсии устроить пикник на смотровой площадке города, а также не забывать об удобной обуви.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь: https://forms.yandex.ru/u/66d9ada03e9d080d2e60517f/
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: Крым туристический