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Крымчан приглашают "В гости к скифам" - на бесплатную экскурсию-инфотур, приуроченную ко Дню туризма

Крымчан приглашают «В гости к скифам» — на бесплатную экскурсию-инфотур, приуроченную ко Дню туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:17 01.10.2024

Пешеходная экскурсия будет пролегать через Городской (Екатерининский) сад, сквер имени Исмаила Гаспринского, живописную набережную реки Салгир, а затем подниматься к нашему историческому наследию, бывшей столице позднескифского государства — руинам Неаполя Скифского.

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Рекомендуем вам взять треккинговые палки для скандинавской ходьбы при наличии, воду и перекус, чтобы в конце экскурсии устроить пикник на смотровой площадке города, а также не забывать об удобной обуви.

Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь: https://forms.yandex.ru/u/66d9ada03e9d080d2e60517f/

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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