Крымчан просят заявить о своём праве на льготный проезд с использованием банковской карты

С 1 сентября 2020 года в Республике Крым будет осуществлен переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов). Мера социальной поддержки будет предоставляться путем считывания бесконтактного электронного документа (банковской карты) платежной системы МИР.

Для реализации права льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты льготным категориям граждан до 1 сентября 2020 года необходимо обратиться с соответствующим заявлением и копией паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Республики Крым заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Подать заявление можно в орган труда и социальной защиты по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее время.

Также для крупных организаций города и мест компактного проживания граждан льготной категории может быть организован выезд сотрудника Департамента труда и социальной защиты населения для приема заявлений.

При подаче заявления после 1 сентября 2020 года меры льготный проезд будет предоставляться с даты подачи заявления.

Гражданам, пользующимся льготным проездом и имеющим бесконтактную банковскую карту, не требуется дополнительно посещать отделение банка: система будет привязана к уже имеющейся банковской карте.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская карта не оснащена возможностью бесконтактных платежей, необходимо посетить отделение банка в любое удобное время для получения банковской карты или замены уже имеющейся с возможностью бесконтактного платежа.

Получить дополнительную информацию жители Симферополя могут по телефону: 60-02-04.