Крымчан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями

Сегодня, когда мы подводим итоги такого грандиозного события в жизни нашей страны, как Международная выставка-форум «Россия», особенно приятно вспомнить о том, что по итогам работы Республика Крым оказалась среди лидеров. Всё это, конечно же, наша общая победа и достижение и это хорошо видно по тому беспрецедентному количеству наград, благодарностей и медалей, которые пришли сегодня к нам, в Крым, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Так, 49 команд органов исполнительной власти и муниципальных образований получили благодарственные грамоты, 285 участников команд награждены благодарственными письмами, 600 благодарностей вручили участникам команд от Проектного офиса Республики Крым.
Также 20 именных медалей от дирекции Международной выставки-форума «Россия» были вручены участникам за совокупный личный вклад в организацию и проведение выставки.
Именных медалей были удостоены руководство Республики Крым, члены проектного офиса и амбасадоры республики.
Напомним, по совокупности наград на Международной выставке-форуме «Россия» Республика Крым стала лидером среди регионов РФ.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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С тегами: Крым и Россия