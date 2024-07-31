Крымчан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями

Сегодня, когда мы подводим итоги такого грандиозного события в жизни нашей страны, как Международная выставка-форум «Россия», особенно приятно вспомнить о том, что по итогам работы Республика Крым оказалась среди лидеров. Всё это, конечно же, наша общая победа и достижение и это хорошо видно по тому беспрецедентному количеству наград, благодарностей и медалей, которые пришли сегодня к нам, в Крым, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.