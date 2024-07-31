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чан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями

Крымчан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:00 31.07.2024

Крымчан-участников организации и проведения Международной выставки-форума «Россия» наградили почётными грамотами и именными медалями. Второй этап награждения состоялся в Большом зале Совета министров Республики Крым. Памятные награды руководителям команд вручила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.

Сегодня, когда мы подводим итоги такого грандиозного события в жизни нашей страны, как Международная выставка-форум «Россия», особенно приятно вспомнить о том, что по итогам работы Республика Крым оказалась среди лидеров. Всё это, конечно же, наша общая победа и достижение и это хорошо видно по тому беспрецедентному количеству наград, благодарностей и медалей, которые пришли сегодня к нам, в Крым, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Так, 49 команд органов исполнительной власти и муниципальных образований получили благодарственные грамоты, 285 участников команд награждены благодарственными письмами, 600 благодарностей вручили участникам команд от Проектного офиса Республики Крым.

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Также 20 именных медалей от дирекции Международной выставки-форума «Россия» были вручены участникам за совокупный личный вклад в организацию и проведение выставки.

Именных медалей были удостоены руководство Республики Крым, члены проектного офиса и амбасадоры республики.

Крымчан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями Крымчан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями Крымчан-участников организации и проведения выставки-форума «Россия» наградили грамотами и медалями

Напомним, по совокупности наград на Международной выставке-форуме «Россия» Республика Крым стала лидером среди регионов РФ.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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