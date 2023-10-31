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чанам для продуктивной работы в офисе нужна: мужчинам — удобная мебель, женщинам — тишина
фото: pikist.com

Крымчанам для продуктивной работы в офисе нужна: мужчинам — удобная мебель, женщинам — тишина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 31.10.2023

Для качественной работы офисным сотрудникам нужна удобная мебель, тишина и хорошая освещенность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие крымчане, работающие в офисах.

В топ-3 самых важных характеристик офиса, способных повысить продуктивность работы персонала, входят качественная мебель, низкий уровень шума и комфортная освещенность — их указали 52, 51 и 47% офисных работников соответственно. Вид за окном многими работодателями принимается как данность, однако он имеет влияние на каждого пятого опрошенного. Судя по комментариям, даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная. Для 16% респондентов важен дизайн помещения, цветовые решения в интерьере. Каждый девятый офисный сотрудник утверждает, что работает лучше, когда его окружают живые растения. 6% крымчан важны элементы декора офиса, создающие стиль и уют. Среди других менее популярных характеристик, влияющих на продуктивность работы, офисные сотрудники упоминали отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор, комфортный температурный режим, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Лишь 12% опрошенных отказываются признавать влияние характеристик офиса на продуктивность персонала, они утверждают, что могут работать где угодно.

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Интересно, что мужчинам лучше работается в офисе с удобной мебелью. Женщины же более чувствительны к уровню шума в помещении.

Время проведения: 20—30 октября 2023 года

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