Крымчанам и гостям полуострова напоминают о сезонных летних мошеннических схемах

Лето — время долгожданных отпусков, старта масштабных ремонтов и первых летних каникул. Злоумышленники летом 2026 года делают ставку на новые законодательные инициативы, сезонную активность покупателей и родителей, а также на крупные информационные поводы. Народный фронт и платформа «Мышеловка» напоминают крымчанам и гостям полуострова о популярных летних мошеннических схемах.

Среди распространённых — афера с «семейным налоговым кешбэком». Мошенники запускают волну звонков, SMS-рассылок и распространяют фишинговые ссылки, визуально копирующие портал Госуслуг или сайт Социального фонда России. Родителям сообщают, что им одобрена «новая ежегодная семейная выплата». Чтобы «деньги не сгорели», аферисты требуют срочно перейти по ссылке для «верификации счёта» или назвать код из SMS якобы для оформления электронного заявления.

Ещё одна схема связана со спекуляцией на теме «единого сквозного лимита» банкоматов. Гражданину звонит лжесотрудник банка или ведомства и сообщает, что из-за внедрения новой системы его счета заблокированы системой «Антифрод» из-за «подозрения в дропперстве» (попадании в чёрный список Банка России). Для разблокировки злоумышленники требуют сообщить данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию.

Среди мобильных схем в тренде — «налог на переезд» и «сохранение номера телефона». Абонентам поступают звонки от якобы операторов сотовой связи с предупреждением, что в связи с изменениями законодательства вводится обязательная пошлина за использование номера. Если не подтвердить регион проживания через Госуслуги прямо сейчас, номер якобы будет аннулирован. Для решения вопроса мошенники просят продиктовать код из SMS.

Дачникам также рекомендуют помнить о схеме «Распродажа строительных материалов за полцены». На популярных площадках объявлений и в социальных сетях появляются предложения о продаже строительных материалов по ценам значительно ниже рыночных. Продавцы объясняют это «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». От покупателя требуют полную или частичную предоплату для «фиксации цены» либо оформления доставки, после чего продавец исчезает.

Наши эксперты отмечают: лето — сезон высоких потребительских ожиданий и сильных эмоций, связанных с долгожданным отдыхом и тёплой погодой. Мошенники будут активно спекулировать на темах заботы о детях, отпусков, ремонта и новых законов. Главные правила безопасности: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, не сообщать коды подтверждения из SMS, не переводить предоплату незнакомым лицам и всегда перепроверять информацию через официальные источники.

Конечно, сейчас в Крыму и Севастополе особенно актуальны темы мошенничества и спекуляций, связанных с топливной ситуацией. Однако принцип таких схем не отличается от федеральных: предлагаемые в мессенджерах талоны на топливо или услуги по его «ускоренному» получению зачастую оказываются обычным обманом, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Крымчанам предлагают беречь себя и внести свой вклад в борьбу с мошенничеством по всей стране, приняв участие в опросе о том, насколько эффективно в России ведётся борьба с телефонными мошенниками. Пройти его можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/scammers_phone. Итоги исследования будут переданы в профильные федеральные органы власти.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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