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чанам на заметку: внесудебное банкротство физических лиц стало доступнее
Иллюстрация: https://rk.gov.ru/articles/b9d19128-1353-436d-8bd3-241d31fc1cae

Крымчанам на заметку: внесудебное банкротство физических лиц стало доступнее

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:01 15.11.2023

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина, Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесены изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства граждан, которые вступили в силу 3 ноября 2023 года.

В соответствии с указанными изменениями бесплатная процедура внесудебного банкротства стала доступна новым категориям граждан, в частности пенсионерам, получателям ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, гражданам, в отношении которых взыскание осуществляется длительное время.

Теперь гражданин сможет попросить признать его банкротом вне суда, если размер долга не менее 25 тысяч руб. и не более 1 млн. рублей.  До внесения в закон изменений минимальная сумма составляла 50 тысяч рублей, максимальная — 500 тысяч рублей. Также в два раза сокращен срок – с 10 до 5 лет – для повторного обращения о признании банкротом.

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Пенсионеру или тем, кто получает пособие, необходимо взять об этом справку в Социальном фонде. Подтверждение взыскания долгов следует получить там, куда кредитор передал документ на исполнение. Это может быть Служба приставов, Социальный фонд, банк или работодатель.

После того как человек собрал справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве и подать документы в МФЦ лично. Далее работает обычный алгоритм действий внесудебной процедуры.

Также новые категории граждан, единственным доходом которых являются социальные выплаты, смогут начать процедуру банкротства через год после начала принудительного взыскания долга, даже в случае, если исполнительный документ не исполнен или исполнен частично

Кроме того, законодателем предусмотрена возможность, что претендовать на банкротство во внесудебном порядке могут граждане, имеющие исполнительный документ, выданный не позднее, чем за 7 лет до даты обращения, и который не исполнен или исполнен частично.

По информации Министерства экономического развития РФ.

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