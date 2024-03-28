Крымчанам напоминают: на земле для ведения личного подсобного хозяйства запрещено строительство

На земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, запрещено возведение объектов. Об этом напомнила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

Данная норма определена статьей 4 Федерального закона № 112-ФЗ от 07 июля 2003 года.

Согласно законодательству для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться: земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта (полевой земельный участок).

В свою очередь, минимуществом Крыма осуществляется предоставление земельных участков за пределами границ населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок).

Хочу обратить внимание, что полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

Такие земельные участки подлежат использованию гражданами в соответствии с их целевым назначением для осуществления непредпринимательской деятельности по производству, переработке сельскохозяйственной продукции. Результатом такой деятельности гражданина и членов его семьи является удовлетворение личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства, – отметила крымский вице-премьер.