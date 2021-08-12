Крымчанам обещают 4 млрд рублей льготных кредитов на газификацию домовладений

О том, что крымчане смогут получить около 4 млрд рублей льготных кредитов на газификацию домовладений, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в ходе Прямой линии. По его словам, в Крыму реализуется поручение Президента, согласно которому подведение сетей в газифицированных населенных пунктах к границам конкретного домовладения должно производиться за счет государства.

Сегодня у нас 78 тысяч домовладений попадают в программу догазификации. Из них 15 тысяч, которые уже готовы к подключению. Однако мы понимаем, что развод сетей внутри дома и покупка газового оборудования – это тоже затратный процесс, и это зачастую неподъемная для жителей села задача, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

При этом Сергей Аксёнов сообщил, что с руководством РНКБ прорабатывается вопрос предоставлении льготных кредитов для граждан на газификацию:

Это стоит в среднем от 110 тысяч до 200 тысяч рублей на домовладение. Проговорил с руководителем банка РНКБ Михаилом Леонидовичем Якуниным, дал поручение моему заместителю Ирине Валерьевне Кивико, они отрабатывали ситуацию. До 1 сентября будет внесена программа в части предоставления кредитов для граждан на газификацию сроком до 5 лет под 6%, при этом 3 – 3,5 % будет субсидировать государство.

Исходя из того количества заявок, которые есть, общая сумма кредитных средств, которые могут быть выданы, составит около 4 млрд рублей.

Общий объем средств на компенсацию процентных ставок – 120 – 150 миллионов рублей в год из бюджета республики. Соответствующий законопроект будет представлен в Государственный Совет Республики Крым. Для отдельных категорий граждан планируется субсидировать 50% и 100% стоимости, в том числе для многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, — уточнил Глава республики.

Источнки: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым