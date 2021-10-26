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Крымчанам с медицинским отводом от прививки от коронавируса рекомендовано быть на самоизоляции
Скриншот: НТВ

Крымчанам с медицинским отводом от прививки от коронавируса рекомендовано быть на самоизоляции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 26.10.2021

Роспотребнадзор рекомендовал крымчанам, имеющим медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, в период нерабочих дней (30 октября — 7 ноября) находиться дома на самоизоляции. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

В обычной жизни в нерабочие дни лица, имеющие медотвод, должны находиться в режиме самоизоляции. Минимальное количество таких людей должно находиться в общественных местах, тем более перемещаться между субъектами и городами, — сказала Пеньковская.

В качестве исключения названо посещение социальных учреждений.

Крымчанам с медицинским отводом от прививки от коронавируса рекомендовано быть на самоизоляции

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