Крымчанам с медицинским отводом от прививки от коронавируса рекомендовано быть на самоизоляции

Роспотребнадзор рекомендовал крымчанам, имеющим медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, в период нерабочих дней (30 октября — 7 ноября) находиться дома на самоизоляции. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

В обычной жизни в нерабочие дни лица, имеющие медотвод, должны находиться в режиме самоизоляции. Минимальное количество таких людей должно находиться в общественных местах, тем более перемещаться между субъектами и городами, — сказала Пеньковская.

В качестве исключения названо посещение социальных учреждений.