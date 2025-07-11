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Новости Республики
Крымчанам, воевавшим на СВО до начала мобилизации, выплатят по 200 тысяч рублей. Или их семьям
фото: © РИА Новости . Виктор Антонюк

Крымчанам, воевавшим на СВО до начала мобилизации, выплатят по 200 тысяч рублей. Или их семьям

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:23 11.07.2025

В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Речь идет о периоде с 24 февраля до 21 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму.

Выплата будет производиться гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный выше период на военную службу из пункта отбора, расположенного в нашем регионе, или из подразделений военного комиссариата в муниципальных образованиях республики, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО, – объяснил Аксенов.

Кроме того, он добавил, что равные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства. В настоящее время готовятся соответствующие документы.

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источник: РИА Новости Крым 

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