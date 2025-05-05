Крымчане доставят «Огонь памяти» из Александровского сада в Абхазию, в Керчь, ветеранам, в Артек и на фронт

Народный фронт провел традиционную патриотическую акцию “Огонь памяти”. От Вечного огня, взятого на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, зажгут Вечные огни и огни памяти в регионах России, в том числе в освобождённых городах Донбасса и разных странах.

4 мая в Александровском саду представители Народного фронта, военные корреспонденты и общественные деятели забрали частицы Вечного огня в специальные лампы и доставят огонь в более 130 городов России и 21 страну Европы, Азии и Африки, в том числе Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Замбию, Израиль, Индию, Кипр, КНДР, Сербию, Абхазию. Проведение церемонии помогают обеспечить Военная комендатура города Москвы и АО “МОСГАЗ”.

Представители Народного фронта доставят лампы с огнем в города России в рамках автопробегов, главный из которых пройдёт через новые регионы и завершится зажжением огней памяти в освобождённых городах Донбасса, где он не горел более 30 лет.

Крымская команда Народного фронта доставит «Огонь памяти» в Абхазию, а вместе с ним капсулу с массового захоронения бойцов из Ленинского района Крыма. В преддверии в районе прошло возложение цветов и «Огня памяти» у мемориала сынам Абхазии в селе Батальное, а землю забрали на братской могиле в с. Ячменное с захороненным бойцом из Абхазии для доставки на его родину.

Крым — Москва — Абхазия! Вместе с нашим выдающимся гроссмейстером мирового уровня и сенатором Сергеем Карякиным мы доставим эти реликвии народной памяти в Абхазию, в знак памяти войнам, которые защищали наш родной Крым в ВОВ! Мы помним!, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

А в Крым частичку Огня памяти доставит севастопольская команда Народного фронта. Её примут в городе-герое Керчь, отвезут крымским ветеранам ВОВ, в МДЦ «Артек», в военный госпиталь и крымским бойцам на фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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