Крымчане говорят: нейрохирург ЯММЦ ФМБА России выступил на медицинской конференции в Дели

В этом году в мероприятии приняло участие 160 медиков из Индии, Непала, Бангладеша, США, Бразилии, Франции и других государств. Нашу страну представлял специалист ЯММЦ ФМБА России.

Стереотаксическая и функциональная нейрохирургия в Индии и странах этого региона находятся на высоком уровне и продолжают развиваться быстрыми темпами. На конференции прозвучало большое количество докладов, были рассмотрены наиболее интересные клинические случаи.

Конференции, проходящие в таких местах, крайне интересны большим количеством презентаций результатов стереотаксических деструкций, так как доступ к нейромодуляции ограничен. Хочу отметить, что ещё одна страна переняла и клинически апробировала предложенную мной более 10 лет назад методику двухсторонней деструкции передних ядер таламуса для лечения фармакорезистентной эпилепсии. Доктор Басант Пант, один из известнейших нейрохирургов Непала, доложил о результатах лечения шести пациентов, которым выполнена операция по нашей методике, у четырех из них в настоящее время приступов нет, — рассказывает Андрей Ситников.

Нейрохирург ЯММЦ ФМБА России выступил перед коллегами с лекцией «Хирургия передних таламических ядер в лечении эпилепсии».

На конференции большое внимание уделялось хирургическому лечению эпилепсии. В настоящее время в Индии только 2 из 1000 пациентов, которым нужно хирургическое вмешательство, получают его. Несмотря на это, в одной из клиник за 10 лет выполнено около 4500 операций и это огромный опыт.

Такие конференции позволяют знакомиться с новыми методиками лечения и перенимать опыт коллег, это встречи и дискуссии со старыми друзьями, новые знакомства и огромное количество совместных планов на будущее, включая проведение конгрессов, мастер-классов и дальнейший обмен опытом, — отмечает Андрей Ситников.

источник: пресс-служба администрации Ялты