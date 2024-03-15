Крымчане к десятилетию Крымской весны написали авторскую песню и выпустили клип

Каждый молодой крымчанин является частью великой истории и голосом российского Крыма. Именно они заявляют сегодня всему миру, что они рядом со своей страной!

Я здесь дышу, здесь так свободно. Весна цвети, а мы с тобою…

Автор песни Мария Некрасова, комиссар штаба студенческих отрядов КФУ им. В.И. Вернадского, описывает свою песню как выражение гордости и приверженности родной земле:

Эта песня — наш голос, наше воплощение любви и преданности нашему родному Крыму. Мы гордимся нашим Крымом, его историей, его культурой, его людьми.

Клип был снят и выпущен при поддержке Госкомитета молодежной политики Республики Крым. В съёмках клипа были задействованы не только студотряды Крыма, но и представители крымских молодежных организаций и неравнодушные симферопольцы, которые проявили инициативу стать частичкой чего-то важного, дорогого каждому жителю полуострова. Ещё во время съёмок песню назвали молодежным гимном #СпасибоЗаКрым

Ссылка на клип:

https://vk.com/video-187993858_456240476?list=ecf9b0ddbc73c33251

Информация, фото и видео предоставлены пресс-службой Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»