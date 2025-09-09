Прямо сейчас:
Крымчане могут оформить правоустанавливающие документы на землю в СНТ по упрощенной схеме до января 2027 года
фото: pikist.com

Крымчане могут оформить правоустанавливающие документы на землю в СНТ по упрощенной схеме до января 2027 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:19 09.09.2025

Граждане, которым до марта 2014 года были распределены участки в садоводческих товариществах, могут оформить правоустанавливающие документы по упрощенной схеме до 1 января 2027 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым.

Сергей Аксёнов напомнил, что с 2027 года участок можно будет оформить только в соответствии с положениями действующего федерального закона о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации.

При этом придется подтверждать совокупность многих условий, тратить время, нервы и силы. Как показывает практика, чаще всего по причине отсутствия необходимых архивных документов дело решается в суде, – отметил Глава Крыма.

Вместе с тем Сергей Аксёнов подчеркнул, что оформить документы в собственность можно только после утверждения общего плана межевания территории СНТ, а для предоставления земельного участка в собственность нужно обратиться в Министерство имущественных и земельных отношений РК.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 719 СНТ, на территории которых расположено порядка 77 тыс. земельных участков. Из них официально оформлено свыше 51 тысячи. Специалисты рекомендуют гражданам, которые этого еще не сделали – а таких более 26 тысяч, – не откладывать вопрос и дооформить все документы.

Подробности по телефонам профильного министерства: +7-3652-550-714+7-3652-550-717.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

