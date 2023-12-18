Крымчане национализировали имущество еще 77 юридических и физических лиц с Украины

Депутаты Госсовета Крыма, сообщает ТАСС, приняли решение о национализации имущества еще 77 юридических и физических лиц, осуществлявших деятельность в интересах Украины.

В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1 150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами, — написал глава Госсовета Республики Крым владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Национализировано имущество нескольких курортных комплексов, включая гостиницу «Лондон», отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра, а также Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, ООО «Ювас-Транс», ООО «Каракаш агро», аграрных предприятий, банков, среди которых Государственный ощадной банк Украины, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте.