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чане национализировали имущество еще 77 юридических и физических лиц с Украины
фото: © Алексей Павлишак, ТАСС

Крымчане национализировали имущество еще 77 юридических и физических лиц с Украины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:31 18.12.2023

Депутаты Госсовета Крыма, сообщает ТАСС, приняли решение о национализации имущества еще 77 юридических и физических лиц, осуществлявших деятельность в интересах Украины. 

В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1 150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами, — написал глава Госсовета Республики Крым владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Национализировано имущество нескольких курортных комплексов, включая гостиницу «Лондон», отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра, а также Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, ООО «Ювас-Транс», ООО «Каракаш агро», аграрных предприятий, банков, среди которых Государственный ощадной банк Украины, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте.

Важно, что среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей. Национализировано и имущество граждан, совершающих против нас и нашей страны недружественные действия. В списке, в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 кв. м в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте), — отмечает Константинов. 

источник: ТАСС 
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