Крымчане назвали рейтинг самых скучных и интересных профессий

Рейтинг самых скучных профессий: в топе охранники и бухгалтеры. Самая интересная работа у инженеров и врачей. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 12% крымчан. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 10% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 6% считают самой безрадостной профессию сторожа, 4% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 3% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 8%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили ИТР и врачи (по 13% голосов). Причем в числе инженеров чаще назывались строительные специальности, докторов — хирургия. По 10% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 9% — учителя и программиста. По 5% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 4%, любая работа по душе — еще 6%.

Мужчины и женщины зачастую оценивают профессии по-разному. Так, представители сильного пола чаще называли скучной охранную деятельность и любой офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и архивариуса. Мужчины чаще уверены в увлекательности инженерных специальностей и космонавтики, женщины — медицины и научно-исследовательской работы.

Время проведения: 14—28 мая 2024 года