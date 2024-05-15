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чане поддерживают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
фото: pikist.com

Крымчане поддерживают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 15.05.2024

Большинство горожан одобряет запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

84% крымчан поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: «Опасно для здоровья, в частности, для сердца и сердечно-сосудистой системы»; «Энергетики вредны, возможно, больше алкоголя». Противников запрета всего 7%, их основной довод — запретный плод сладок, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Женщины высказывались в поддержку законопроекта чаще мужчин (89 и 80% соответственно). Горожане с детьми — чаще бездетных (86 и 82%).

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