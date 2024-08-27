Крымчане подготовили предложения к проекту поправок в Федеральный закон о гостевых домах

В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Константин Бахарев, представители Госкомрегистра, Управления ФНС России по РК, Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по РК, Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым, Торгово-промышленной палаты РК, заместители глав муниципальных образований, а также представители туристских ассоциаций и общественных организаций: Ассоциации малых отелей, Туристического Альянса Крыма, Крымской гостиничной ассоциации, Союза гостеприимства и туризма, Представительства Гостинично — Туристской Ассоциации в РК.
Как отметил Сергей Ганзий, обеспечение гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ является одной из главных задач в сфере туризма, поставленных Главой Республики Сергеем Аксёновым.
На территории республики официально функционирует 1108 санаторно-курортных и гостиничных организаций. Дополнительно по итогам обследования курортных регионов Министерством установлено 9 тыс. объектов с признаками гостевого дома. Принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной и более выгодной. У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе, проводимых министерством, — цитирует пресс-служба министра.
Однако и министерство, и экспертное сообщество считает необходимым внести ряд поправок в законопроект.
Как отметил Константин Бахарев, предложения от Крыма должны не только по-максимуму учесть специфику республики, но и соотноситься с уже внесенными ранее поправками со стороны федерального правительства и профильного комитета Госдумы.
В частности, обсуждалось предусмотренное в документе самостоятельное включение гостевого дома в Единый реестр без участия экспертов аккредитованной организации. Это может привести к невозможности гарантировать соответствие гостевого дома предусмотренным требованиям, в том числе в части безопасности, что отразится на качестве предоставляемых услуг. Также экспертами внесено предложение о необходимости разработать отдельные акты по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в гостевых домах, участвующих в эксперименте.
В то же время, возможность реализации возложенных в законопроекте контрольно-надзорные функции на органы исполнительной власти без привлечения к контролю соответствующих аккредитованных экспертов и представителей других ведомств и муниципалитетов также вызывают сомнения. Предлагается проведение классификации гостевых домов с выездом экспертов на место, который сможет реально оценить соответствие гостевого дома установленным требованиям для включения его в Единый реестр.
Соответственно, в связи с большим количеством гостевых домов, важно расширение сроков проведения эксперимента и введения ответственности на более поздний период, чем заявлено в законопроекте. Избыточным по мнению крымских экспертов также считается предусмотренная обязательная регистрация собственника в этом гостевом доме.
Основная задача министерства — объединить обоснованные мнения экспертов и внести те предложения, которые бы реально помогли вывести из теневого сектора гостевые дома и обеспечить безопасность туристов.
По итогам проведения круглого стола единая консолидированная позиция от Республики Крым по данному вопросу будет направлена в адрес Правительство РФ.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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