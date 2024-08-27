Крымчане подготовили предложения к проекту поправок в Федеральный закон о гостевых домах

Как отметил Сергей Ганзий, обеспечение гармоничной интеграции деятельности малых и индивидуальных средств размещения Крыма в правовое поле РФ является одной из главных задач в сфере туризма, поставленных Главой Республики Сергеем Аксёновым.

На территории республики официально функционирует 1108 санаторно-курортных и гостиничных организаций. Дополнительно по итогам обследования курортных регионов Министерством установлено 9 тыс. объектов с признаками гостевого дома. Принятие закона даст возможность обеспечить предоставление качественных и безопасных услуг в гостевых домах и сделает работу уже действующих средств размещения прозрачной и более выгодной. У них появится возможность новых рекламных механизмов, получения государственных мер поддержки, работы с туроператорами, а также полноценного участия в имиджевых мероприятиях, в том числе, проводимых министерством, — цитирует пресс-служба министра.

Однако и министерство, и экспертное сообщество считает необходимым внести ряд поправок в законопроект.

Как отметил Константин Бахарев, предложения от Крыма должны не только по-максимуму учесть специфику республики, но и соотноситься с уже внесенными ранее поправками со стороны федерального правительства и профильного комитета Госдумы.

В частности, обсуждалось предусмотренное в документе самостоятельное включение гостевого дома в Единый реестр без участия экспертов аккредитованной организации. Это может привести к невозможности гарантировать соответствие гостевого дома предусмотренным требованиям, в том числе в части безопасности, что отразится на качестве предоставляемых услуг. Также экспертами внесено предложение о необходимости разработать отдельные акты по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в гостевых домах, участвующих в эксперименте.

В то же время, возможность реализации возложенных в законопроекте контрольно-надзорные функции на органы исполнительной власти без привлечения к контролю соответствующих аккредитованных экспертов и представителей других ведомств и муниципалитетов также вызывают сомнения. Предлагается проведение классификации гостевых домов с выездом экспертов на место, который сможет реально оценить соответствие гостевого дома установленным требованиям для включения его в Единый реестр.

Соответственно, в связи с большим количеством гостевых домов, важно расширение сроков проведения эксперимента и введения ответственности на более поздний период, чем заявлено в законопроекте. Избыточным по мнению крымских экспертов также считается предусмотренная обязательная регистрация собственника в этом гостевом доме.

Основная задача министерства — объединить обоснованные мнения экспертов и внести те предложения, которые бы реально помогли вывести из теневого сектора гостевые дома и обеспечить безопасность туристов.

По итогам проведения круглого стола единая консолидированная позиция от Республики Крым по данному вопросу будет направлена в адрес Правительство РФ.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК