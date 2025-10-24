Прямо сейчас:
Крымчане показали высокие результаты на межрегиональном этапе XX Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с детьми и молодёжью
24.10.2025

Крымские педагоги взяли Гран-при и второе место на II очном межрегиональном этапе XX Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью в номинации «За нравственный подвиг учителя». Мероприятие проводилось в Южном федеральном округе и собрало лучших специалистов из разных регионов страны. Конкурсная программа включала в себя представление авторских методик и практик в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Учитель начальных классов МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко» г. Симферополя Ольга Цулина обладательница Гран-при II очного (межрегионального) этапа XX Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» по Южному федеральному округу в 2025 году. Педагог представила на суд жюри уникальную методику формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся младших классов в современной образовательной среде. Разработанная программа включает в себя комплекс занятий и внеурочных мероприятий направленных на развитие личности ребенка.

Педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа — детский сад №37 им. И. Г. Генова» г. Симферополя Неонила Санина призёр II очного (межрегионального) этапа XX Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» по Южному федеральному округу в 2025 году, также педагог стала победителем профессионального конкурса «Серафимовский учитель». Конкурсная работа была посвящена актуальным вопросам психолого-педагогического сопровождения процесса духовно-нравственного развития детей.

Успешное выступление крымских педагогов на конкурсе демонстрирует системную и плодотворную работу в области образования проводимую в Республике Крым. Представленные работы были посвящены актуальным вопросам формирования личности в современных условиях. Достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки педагогических кадров и качестве образовательных услуг в Республике Крым.

источник: пресс-служба Минобразования РК 

