Крымчане предпочитают книги читать, а не слушать

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, книги какого формата предпочитают крымчане, каких авторов и какие жанры выбирают чаще. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

78% крымчан предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 16% респондентов. Отечественных авторов горожане предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 37% против 30% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это. Самый популярный жанр книг у горожан — фэнтези, его любят 32% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 28%). На третьем месте — классика (26%). В топ-5 — исторические романы (21%) и книги о приключениях (17%). Литература по психологии нравится 16%. Деловую литературу предпочитают 12%. Триллеры любят 9%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 7% опрошенных, любовные романы — 6%, нон-фикшн — 2%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 75% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (51%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (48%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц предпочитают профлитературу и научпоп чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Время проведения: 1—3 ноября 2023 года