Крымчане приняли участие в Дне регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке «Россия»

В рамках события были подписаны соглашения, по которым планируется ускорение социально-экономического развития регионов и подготовка квалифицированных кадров, а также соглашение о намерениях о сотрудничестве в рамках туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона.

Представители делегации Республики Крым приняли участие в пленарной сессии под руководством вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина по программе социально-экономического развития новых регионов до 2030 года, где были обозначены стратегически приоритетные направления и задачи для развития региона и укрепления связей с соседскими областями.

С момента возвращения Крыма и новых территорий в Российскую Федерацию, в регионах модернизировали инфраструктуру, интенсифицировали процесс привлечения инвестиций, создали тысячи новых предприятий и многократно улучшили условия для бизнеса. Сегодня для нас важно создание современного, круглогодичного востребованного курорта. Способствует этому реализация проекта «Золотые пески России», проектов по благоустройству туристических центров и многое другое. Уверена, в совокупности все эти меры позволят окончательно утвердить статус Республики Крым как всероссийского курорта, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

В рамках мероприятия были торжественно подведены итоги работы экспозиции Республики Крым, а также проведён флешмоб с двумя 50-метровыми уникальными шелковыми платками.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым