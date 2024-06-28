Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане приняли участие в Дне регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке «Россия»
актуально в республике
чане приняли участие в Дне регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке «Россия»

Крымчане приняли участие в Дне регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона на выставке «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:21 28.06.2024

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялся День регионального развития Азово-Черноморского макрорегиона. На площадках 75 павильона обсуждались перспективные направления развития туризма и основные точки роста в рамках создания Азово-Черноморского кластера.

В рамках события были подписаны соглашения, по которым планируется ускорение социально-экономического развития регионов и подготовка квалифицированных кадров, а также соглашение о намерениях о сотрудничестве в рамках туристского сообщества Азово-Черноморского макрорегиона.

Азово-Черноморского макрорегиона

Представители делегации Республики Крым приняли участие в пленарной сессии под руководством вице-премьера Российской Федерации Марата Хуснуллина по программе социально-экономического развития новых регионов до 2030 года, где были обозначены стратегически приоритетные направления и задачи для развития региона и укрепления связей с соседскими областями.

С момента возвращения Крыма и новых территорий в Российскую Федерацию, в регионах модернизировали инфраструктуру, интенсифицировали процесс привлечения инвестиций, создали тысячи новых предприятий и многократно улучшили условия для бизнеса. Сегодня для нас важно создание современного, круглогодичного востребованного курорта. Способствует этому реализация проекта «Золотые пески России», проектов по благоустройству туристических центров и многое другое. Уверена, в совокупности все эти меры позволят окончательно утвердить статус Республики Крым как всероссийского курорта, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирину Кивико. 

В рамках мероприятия были торжественно подведены итоги работы экспозиции Республики Крым, а также проведён флешмоб с двумя 50-метровыми уникальными шелковыми платками.

Узнайте больше:  Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Николаевка». Погиб 18-летний парень

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.