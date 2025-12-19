Крымчане просят исправить несправедливость в федеральных нормативах получения электрических инвалидных колясок

Жительница г. Саки Галина Роговая Галина обратилась на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» и поделилась проблемой многих инвалидов-колясочников по всей России. Для получения коляски с «мотором» у человека фактически не должны «работать» не только ноги, но и как минимум 1 рука.

Сама Галина Макаровна стала инвалидом в 16 лет, сейчас ей 72 года и более 50 лет она передвигалась на ручной коляске. С возрастом стало сложно крутить руками, это привело к выбиванию суставов и постоянным болям. В итоге семья за свои средства начала покупать коляски с электроприводом, но это весьма дорого, даже «бу» с авито обходится в 45 000 рублей, а менять приходится раз в 3-4 года. Новая современная коляска и вовсе стоит невозможных для большинства инвалидов средств.

Пенсионерка хочет справедливости за всех инвалидов-колясочников страны. Это возможность свободно передвигаться по дому и на улице, решать свои бытовые вопросы и не чувствовать при этом постоянных болей.

Галина Макаровна ветеран труда, занималась гонками на колясках, помогает другим инвалидам, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.