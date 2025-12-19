Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане просят исправить несправедливость в федеральных нормативах получения электрических инвалидных колясок
Новости Республики
Крымчане просят исправить несправедливость в федеральных нормативах получения электрических инвалидных колясок
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчане просят исправить несправедливость в федеральных нормативах получения электрических инвалидных колясок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 19.12.2025

Жительница г. Саки Галина Роговая Галина обратилась на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» и поделилась проблемой многих инвалидов-колясочников по всей России. Для получения коляски с «мотором» у человека фактически не должны «работать» не только ноги, но и как минимум 1 рука.

Сама Галина Макаровна стала инвалидом в 16 лет, сейчас ей 72 года и более 50 лет она передвигалась на ручной коляске. С возрастом стало сложно крутить руками, это привело к выбиванию суставов и постоянным болям. В итоге семья за свои средства начала покупать коляски с электроприводом, но это весьма дорого, даже «бу» с авито обходится в 45 000 рублей, а менять приходится раз в 3-4 года. Новая современная коляска и вовсе стоит невозможных для большинства инвалидов средств.

Пенсионерка хочет справедливости за всех инвалидов-колясочников страны. Это возможность свободно передвигаться по дому и на улице, решать свои бытовые вопросы и не чувствовать при этом постоянных болей.  

Галина Макаровна ветеран труда, занималась гонками на колясках, помогает другим инвалидам, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Женщина обратилась с этой инициативой на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где её сигнал приняли представители Народного фронта.

Узнайте больше:  В Крыму определили исполняющего обязанности главного архитектора - это министр жилищной политики

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.