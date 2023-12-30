Крымчане рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы

Крымчане уже составили список фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Советские фильмы и сериалы планируют смотреть 24% крымчан. Самые популярные киноленты для новогодних каникул — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра на праздники 15% опрошенных. В топе рейтинга серия фильмов о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и «Барби». 14% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща», — отмечают в пресс-службе сервиса.

Пересматривать зарубежную классику на каникулах будут 10% горожан: в тройке самых популярных — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

13% жителей Крыма выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 6% доверятся телевизионной программе. 18% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.

Женщины на новогодних каникулах будут чаще смотреть советское кино, мужчины — современные российские фильмы и сериалы.

Время проведения: 18—25 декабря 2023 года