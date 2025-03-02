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Крымчане рассказали, какими видами спорта занимаются на регулярной основе
фото: pxhere.com

Крымчане рассказали, какими видами спорта занимаются на регулярной основе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 02.03.2025

Крымчане стали активнее заниматься спортом, особенно плаванием. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Отвечая на вопрос, какими видами спорта занимаются на регулярной основе, 32% жителей Крыма рассказали, что делает зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (14%), 13% занимаются плаванием. Бегом, растяжкой и велосипедным спортом — по 10%. 9% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 6% жителей Крыма выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства —по 5%. Футболом увлекаются 4% участников опроса. По 3% жителей Крыма ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% горожан. Конькобежным спортом — 1 из 100.

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Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед.

Жители Крыма до 35 лет чаще старшего поколения занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Горожане от 35 до 45 лет чаще выбирают для себя фитнес, плавание и лыжный спорт, а те, кому за 45, — скандинавскую ходьбу.

О том, что ничем не увлекаются, рассказали лишь 25% респондентов.

Время проведения: 20—24 февраля 2025 года

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