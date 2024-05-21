Крымчане участвуют в Фестивале Цветов в рамках Международной выставки – форума «Россия» в Москве

Наполнение композиции реализует идею процветания Крыма, как результат бережного использования природных богатств и культурных достижений тысячелетней истории. Идея будущего Крыма зафиксирована на гербе Республики – «Процветание в единстве».

В проекте цветника она реализована благодаря гармоничному сочетанию основных элементов, имеющих четкое смысловое наполнение – карта полуострова, морская галька, олива, розы, эфироносы, амфора.

Фестиваль продлится до 8 июля.

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК