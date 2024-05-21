Крымчане участвуют в Фестивале Цветов в рамках Международной выставки – форума «Россия» в Москве

Фестиваль Цветов открылся в рамках Международной выставки – форума «Россия» в г. Москва на ВДНХ. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская совместно с доцентом кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии ФГАОУ ВУ «КФУ им. В. И. Вернадского» Станиславом Вишневским представила концепцию экспозиции Республики Крым.
Цветник представляет собой визуальный образ знаменитого выражения нобелевского лауреата, чилийского поэта и политического деятеля Пабло Неруды: «Крым – это орден на груди планеты Земля!». Весь посадочный материал для крымской экспозиции был выращен в республике. Задумка отражает не только характерный силуэт полуострова, который легко можно представить в виде наградного знака, но также ценность и уникальность Крыма в мировом масштабе, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Наполнение композиции реализует идею процветания Крыма, как результат бережного использования природных богатств и культурных достижений тысячелетней истории. Идея будущего Крыма зафиксирована на гербе Республики – «Процветание в единстве».
В проекте цветника она реализована благодаря гармоничному сочетанию основных элементов, имеющих четкое смысловое наполнение – карта полуострова, морская галька, олива, розы, эфироносы, амфора.
Фестиваль продлится до 8 июля.
По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК
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