Крымчане в новогоднем тираже «Русского лото» выиграли более 16 миллионов рублей

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего, 1421-го тиража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам в Республике Крым. Совокупная сумма выигрышей жителей республики в новогоднем тираже «Русского лото» составила 16 395 875 руб. При этом один счастливчик стал обладателем приза в размере 750 тыс. руб. Всего в Крыму было куплено 121 519 выигрышных лотерейных билетов.

По итогам новогоднего тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд руб.: каждый выиграл по 500 млн руб. Также в первый день нового, 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн руб., — сообщили в пресс-службе «Столото».

Еще 64 — закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. руб. По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 руб.

Благодаря новогоднему тиражу «Русского лото» почти в каждом уголке нашей страны появились новые счастливчики. Важно помнить, что выигрыш в лотерею — это чистая удача и повезти может любому. Поздравляем победителей и призываем всех участников 1421-го тиража «Русского лото» проверить купленные билеты на сайте www.stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55, — отмечает операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи под брендом «Столото» в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей и за тысячу дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет государства.

Все выигрыши от 15 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выплачиваются только после проведения идентификации победителя.

Крупные выигрыши — от 600 тыс. руб. — после прохождения идентификации победители могут оформить в лотерейном центре «Столото» в Москве, приехав туда лично или направив документы почтой.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно:

на сайте www.stoloto.ru,

а также по телефону 8 900 555-00-55.

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