Крымчане впервые стартовала в чемпионате России по авиационным гонкам и вошли в тройку лидеров

Команда была создана в начале 2024 года и эти соревнования стали для крымчан первыми в истории. В классе поршневых самолетов наш регион представляли трое участников – Дмитрий Мотин, Иван Барсов и Сергей Захаров. Тренер и руководитель команды – заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации авиационных гонок РК Людмила Зеленина.

Как сообщили порталу «Крымский спорт» в пресс-службе проекта «Русские авиационные гонки» и пилотажной группы «Звезда» (Валентина Поцелуева), всего в чемпионате России на поршневых самолетах приняли участие 12 летчиков из четырех регионов – Москвы, Московской и Ивановской областей, а также Крыма. Спортсмены выступали на самолетах Як-55 и Су-29.

Задача каждого спортсмена заключалась в том, чтобы пройти трассу, обозначенную воздушными воротами (пилонами), максимально быстро и при этом не заработать штрафных очков. У летчиков было по две попытки, в зачет шла лучшая из них.

Среди крымчан с этой задачей наиболее успешно справился Сергей Захаров. Трасса была пройдена чисто, без штрафных баллов. По итогам личных соревнований наш земляк занял третье место. Его результат улучшили Ксения Гринберг (Москва, первое место в личном зачете) и Александр Васильев (Московская область, второе место).

В командном зачете места распределились следующим образом: 1-е место – команда Москвы (Алексей Иванов, Ксения Гринберг и Олег Ларионов), 2-е место – команда Ивановской области (Владимир Николаев, Максим Бугаев и Игорь Конджар), 3-е место – команда Крыма (Дмитрий Мотин, Сергей Захаров и Иван Барсов).

Все призеры и победители этапа получили награды от Министерства спорта Российской Федерации.

После завершения соревнований на аэродроме «Дракино» чемпионат России по авиационным гонкам продолжится в Калужской области на аэродроме «Орешково». С 14 по 20 октября здесь состоятся авиационные гонки в реактивном классе, а также соревнования в дисциплине «высший пилотаж на реактивных самолетах». Летчики из Крыма также будут бороться за победу – как в личном, так и в командном зачете.

Справка Проект «Русские авиационные гонки» призван продемонстрировать лучшие достижения российского спорта, высокое мастерство наших пилотов и блестящие характеристики спортивных самолетов. Авиационные гонки – это вид спорта, предполагающий пилотирование самолета на предельно малой высоте, который требует от каждого из пилотов высочайших навыков. Соревнования проходят на российских самолетах Як-55 и Су-26 и их модификациях (поршневой класс), а также на учебно-тренировочных самолетах L-29, L-39 и СР-10 (реактивный класс). I чемпионат России по авиационным гонкам состоялся 4 августа 2018 года в парке ВС РФ «Патриот» в рамках Армейских международных игр-2018. источник: «Крымский спорт»

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