Крымчане вручили губернатору Запорожской области награду «Соотечественник года»

Награда вручается выдающимся деятелям, которые укрепили силы Русского мира <…>, [за] огромный личный вклад в то, чтобы наша страна стала сильнее и мощнее. В этом году эта награда вручается губернаторами четырех новых регионов, которые вошли в состав Российской Федерации. Эта награда символизирует подвиг, который был совершен 240 лет назад Екатериной Великой, именно тогда эти земли вошли в состав России, — сказал Георгий Мурадов, обращаясь к губернатору Запорожья.

Это награда всех запорожцев, и ей храниться в музее Запорожской области, — отметил, в свою очередь, Балицкий.