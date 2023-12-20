Крымчане вручили губернатору Запорожской области награду «Соотечественник года»

Награда вручается выдающимся деятелям, которые укрепили силы Русского мира <…>, [за] огромный личный вклад в то, чтобы наша страна стала сильнее и мощнее. В этом году эта награда вручается губернаторами четырех новых регионов, которые вошли в состав Российской Федерации. Эта награда символизирует подвиг, который был совершен 240 лет назад Екатериной Великой, именно тогда эти земли вошли в состав России, — сказал Георгий Мурадов, обращаясь к губернатору Запорожья.
Это награда всех запорожцев, и ей храниться в музее Запорожской области, — отметил, в свою очередь, Балицкий.
На сайте правительства Крыма сообщается, что почетная награда «Соотечественник года» была учреждена Международным советом российских соотечественников (МСРС) — старейшим всемирным объединением соотечественников, представляющим их организации из более чем 50 стран мира. С 2021 года Совет министров Республики Крым и МСРС стали организаторами награждения соотечественников, внесших особый вклад в работу по консолидации Русского мира.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым и Россия