Крымчане заняли III общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на X Спартакиаде пенсионеров России
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымчане заняли III общекомандное место в выполнении нормативов ГТО на X Спартакиаде пенсионеров России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:25 09.10.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с членами сборной команды пенсионеров республики, которые приняли участие в X Спартакиаде пенсионеров России. Крым был представлен восемью победителями и призерами регионального этапа Спартакиады. На федеральном этапе сборная республики завоевала третье общекомандное место по ГТО.

В личном зачете по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО успешно выступили Андрей Павленко (77 лет) – третье место, Тамара Иванова (64 года) – седьмое, Иван Аринин (70 лет) – тринадцатое.

Сергей Аксёнов поздравил спортсменов с успешным выступлением, отметив, что такой образ жизни является лучшим примером для подражания.

Крымские пенсионеры демонстрируют отличные результаты, участвуя в различных соревнованиях. Своим примером показывают, насколько важен спорт и физическая активность в пожилом возрасте. Поздравляю нашу команду с новым достижением! Желаю как можно дольше оставаться здоровыми, активными и вдохновлять молодежь, – сказал Глава республики.

В свою очередь, члены сборной поблагодарили Сергея Аксёнова за поддержку и помощь в обеспечении спортивной формой.

В мероприятии приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

СПРАВКА. X Спартакиада пенсионеров России проходила с 30 сентября по 5 октября в Тюмени и была приурочена ко Дню пожилого человека. Всего в состязаниях приняли участие более 700 человек из 78 регионов страны, а также команды из Австралии, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Спортсмены соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

