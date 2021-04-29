Крымчанин Дмитрий Савин — чемпион Международного конкурса-фестиваля «Accordion Star International 2021»

Учащемуся класса аккордеона Бахчисарайской детской музыкальной школы Дмитрию Савину присвоено звание чемпиона Международного конкурса-фестиваля «Accordion Star International 2021». Об этом сообщили в министерстве культуры РК.

Преподаватель юного таланта — заслуженный работник культуры Республики Крым Ибазер Камилов.

Творческий проект «Accordion Star International 2021» — первый в США международный онлайн-конкурс, дающий уникальную возможность для молодых и талантливых баянистов-аккордеонистов со всех концов света продемонстрировать свое искусство широкой аудитории любителей музыки, профессиональных музыкантов со всего мира,- отметили в республиканском минкульте.

В состав международного жюри (председатель жюри — народный артист России Вячеслав Семенов) вошли ведущие исполнители мирового класса, преподаватели, композиторы, дирижеры, продюсеры из США, Канады, России, Украины, Белоруссии, Сербии, Германии, Швеции, Англии, Франции, Израиля, ЮАР и других стран.