Крымчанин хотел откупиться от инспектора ДПС, а в итоге оказался на скамье подсудимых

В Первомайском районе мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС. По версии дознания, крымчанин в августе 2024 года, управляя автотранспортным средством, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения при запрещающей дорожной разметке, после чего был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД.

Желая избежать привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), мужчина попытался передать должностному лицу ДПС денежные средства в размере 5 тыс. рублей. От незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался, — рассказали в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд.

PS. История — апофеоз человеческой глупости. Нарушил? Отвечай. Ничего сверхстрашного не произошло. Административное наказание за указанное нарушение ПДД — как раз 5 тысяч рублей. Нет, водитель придумал себе «аттракцион»: пытался откупиться от инспектора ДПС, «заработал» уже не один, а два протокола, теперь в суд загремел. Между прочим, наказание по ст. 291.2. УК РФ («мелкое взяточничество») — от крупного штрафа (200 000 рублей) до года лишения свободы. Вывод? Не нарушайте.

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