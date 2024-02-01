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чанин хранил дома порох и «травку». Повезло, что отделался условным сроком
Иллюстрация: МВД

Крымчанин хранил дома порох и «травку». Повезло, что отделался условным сроком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:32 01.02.2024

В Черноморском районе осужден местный житель за хранение боеприпасов и наркотиков. 57-летний крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Судом установлено, что мужчина с 1996 года без разрешительных документов  хранил у себя дома порох. Также в апреле 2023 года мужчина высадил на своем придомовом участке семена растения конопли. Вырастив его, осужденный оборвал листья и соцветия, после чего изготовил наркотическое средство каннабис. Всего по месту жительства подсудимого сотрудниками органов внутренних дел изъято порядка 60 г наркотика, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности мужчины и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также назначил виновному штраф. Приговор не вступил в законную силу.

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