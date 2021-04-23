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Крымчанин купил фальшивые права за 32 тысячи рублей и «катался» 2 года, пока не остановил наряд ДПС
Фото: i3vestno.ru

Крымчанин купил фальшивые права за 32 тысячи рублей и «катался» 2 года, пока не остановил наряд ДПС

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:24 23.04.2021

Сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД по Республике Крым на одной из улиц Симферополя остановили автомобиль под управлением 25-летнего крымчанина, который в ходе проверки документов предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Проведённое исследование подтвердило, что документ фальшивый и изготовлен не на предприятии, официально осуществляющем выпуск бланков водительских удостоверений РФ.

Задержанный пояснил, что ранее он проходил обучение в автошколе, однако обучение не смог закончить, не сдав внутренние экзамены. Тогда парень решил пойти на нарушение закона: у случайного знакомого за 32 000 рублей он приобрел поддельный документ, которым пользовался с 2019 года, достоверно зная о незаконном происхождении документа, — рассказали в МВД по РК.

По ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Сотрудники полиции обращают внимание автолюбителей, что водительские удостоверения выдаются только в экзаменационных подразделениях ГИБДД при личном обращении заявителя.

Крымчанин купил фальшивые права за 32 тысячи рублей и «катался» 2 года, пока не остановил наряд ДПС

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