Крымчанин купил фальшивые права за 32 тысячи рублей и «катался» 2 года, пока не остановил наряд ДПС

Сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД по Республике Крым на одной из улиц Симферополя остановили автомобиль под управлением 25-летнего крымчанина, который в ходе проверки документов предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Проведённое исследование подтвердило, что документ фальшивый и изготовлен не на предприятии, официально осуществляющем выпуск бланков водительских удостоверений РФ.

Задержанный пояснил, что ранее он проходил обучение в автошколе, однако обучение не смог закончить, не сдав внутренние экзамены. Тогда парень решил пойти на нарушение закона: у случайного знакомого за 32 000 рублей он приобрел поддельный документ, которым пользовался с 2019 года, достоверно зная о незаконном происхождении документа, — рассказали в МВД по РК.

По ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Сотрудники полиции обращают внимание автолюбителей, что водительские удостоверения выдаются только в экзаменационных подразделениях ГИБДД при личном обращении заявителя.