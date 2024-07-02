Крымчанин, находящийся в розыске, заочно приговорен к 10 годам колонии за убийство

Преступление убийца совершил почти четверть века назад.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю Сакского района. Крымчанин признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Бахчисарайскому району и судом установлено, что вечером 23 июля 1999 года компания туристов на плато горы Ай-Петри встретила 32-летнего охотника, все вместе они устроили привал на ночлег. После распития спиртного мужчина, оставшись наедине с 24-летним туристом, в ходе конфликта произвел выстрел из ружья ему в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Фигурант с места преступления скрылся. Следователями совместно с коллегами из полиции была организована работа по изучению обстоятельств убийства 24-летней давности, в ходе которой установлена личность злоумышленника и получены неопровержимые доказательства его вины в совершении особо тяжкого преступления, — сообщили в Следкоме.

Фигурант скрывается от органов предварительного следствия на территории другого государства, в связи с чем он был объявлен в международный и федеральный розыск.

Сегодня приговором суда он признан виновным и заочно приговорен к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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