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Крымчанин обвиняется в покушении на убийство гражданской супруги и их общего ребенка
Фото: Следком

Крымчанин обвиняется в покушении на убийство гражданской супруги и их общего ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:44 30.01.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Керчи. Крымчанин обвиняется в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего и в покушении на убийство (ч.1 ст.139, ч.3 ст.30, п.«а, в, д» ч. 2 ст.105 УК РФ).

В октябре 2019 года мужчина, дабы выяснить отношения со своей гражданской женой, против ее воли проник в ее дом, расположенный в одном из сел Симферопольского района. Ранее мужчина злоупотреблял спиртным, вел себя агрессивно, в результате чего женщина выселила его. После проникновения мужчины в дом у супругов завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее 31 ножевого ранения своей гражданской жене, которая держала на руках в это время 6-месячную дочку и закрывала собой ребенка, — рассказали в крымском Следкоме.

Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где ей оказали своевременную медицинскую помощь, а злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела следователями следственного отдела по Симферопольскому району были установлены все обстоятельства совершенного преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.  С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Крымчанин обвиняется в покушении на убийство гражданской супруги и их общего ребенка

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