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чанин ответит за дискредитацию Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации

Крымчанин ответит за дискредитацию Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:10 01.08.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении безработного жителя Советского района. Ему предъявлено обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что мужчина в общественном месте выкрикивал лозунги, внесенные Минюстом России в перечень нацистских. Ранее он привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии, однако должных выводов не сделал. Фигурант был задержан оперативными сотрудниками республиканских управлений МВД и ФСБ России. В ходе предъявления обвинения в кабинете следователя сельчанин признал вину в содеянном, раскаялся, принес извинения перед гражданами Российской Федерации, — сообщили в Следственном комитете.

Поможет ли раскаяние? Санкция статьи 280.3 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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