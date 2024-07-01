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чанин ответит по всей строгости закона за жестокое убийство соседа

Крымчанин ответит по всей строгости закона за жестокое убийство соседа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:36 01.07.2024

Житель Кировского района предстанет перед судом за жестокое убийство односельчанина. Крымчанин совершил преступление, пытался «замести следы», утопив тело, затем пустился в бега. Подробности дела рассказали в Следственном комитете:

В ночь на 3 февраля во дворе дома села Журавки между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 37-летний местный житель ударил 51-летнего соседа. Посчитав, что тот скончался, злоумышленник решил скрыть следы. Вместе с товарищем на автомобиле он перевез потерпевшего без сознания на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги кабелем и привязал фрагменты бетонных столбов, сбросив тело в воду, где оно было обнаружено спустя время.

Крымчанин ответит по все строгости закона за жестокое убийство соседа

В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя.

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Свою вину в совершении убийства житель с. Журавки признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления.

Крымчанин ответит по все строгости закона за жестокое убийство соседа

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратурой Кировского района г. Симферополя утверждено обвинительное заключение. Будет суд. И он не будет снисходительным к жестокому и трусливому убийце.

Фото: Следком.

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