Крымчанин ответит по всей строгости закона за жестокое убийство соседа

Житель Кировского района предстанет перед судом за жестокое убийство односельчанина. Крымчанин совершил преступление, пытался «замести следы», утопив тело, затем пустился в бега. Подробности дела рассказали в Следственном комитете:

В ночь на 3 февраля во дворе дома села Журавки между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 37-летний местный житель ударил 51-летнего соседа. Посчитав, что тот скончался, злоумышленник решил скрыть следы. Вместе с товарищем на автомобиле он перевез потерпевшего без сознания на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги кабелем и привязал фрагменты бетонных столбов, сбросив тело в воду, где оно было обнаружено спустя время.

В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя.

Свою вину в совершении убийства житель с. Журавки признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления.

Расследование уголовного дела завершено. Прокуратурой Кировского района г. Симферополя утверждено обвинительное заключение. Будет суд. И он не будет снисходительным к жестокому и трусливому убийце.

Фото: Следком.

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