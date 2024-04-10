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чанин, угрожавший сжечь заживо сотрудника заправки, понес наказание
Иллюстрация: euroradio.fm

Крымчанин, угрожавший сжечь заживо сотрудника заправки, понес наказание

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 20:13 10.04.2024

Кировский районный суд Республики Крым приговорил жителя Кировского района к 1 году лишения свободы за угрозу убийством. Отбывать свое наказание он будет в колонии-поселении.

Судом установлено, что в августе 2023 года 32-летний местный житель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории автозаправочной станции, подошел к компании ранее ему незнакомых мужчин, среди которых был сотрудник АЗС, на голове которого был надет головной убор в виде камуфляжной кепки с нашивкой в виде изображения флага Российской Федерации с нанесенной на него латинской буквой «Z». Обратив внимание на внешний вид потерпевшего, подсудимый, высказывая свое недовольство по поводу головного убора, попытался сбить кепку махом руки с головы парня, после чего неоднократно повторил, что совершит убийство последнего при помощи его сожжения с использованием бензина, как лично, так и путем привлечения сторонних лиц за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей, — отмечают в пресс-службе суда. 

Ранее подсудимый уже был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 14 суток за грубую нецензурную брань в общественном месте в адрес сотрудника АЗС.

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Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал.

Приговор в законную силу не вступил.

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