Крымчанин вышел в финал соревнований по скоростной разработке видеоигр Всероссийского конкурса «Начни игру»

Ретушёр по профессии и разработчик видеоигр по призванию Иван Колесник в одиночку за 72 часа сделал игру «RunAway» и вышел в финал геймджема проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Теперь ему предстоит «защитить» свою идею перед экспертами игровой индустрии на итоговой презентации. Проект «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

На оценку экспертов Иван Колесник из Феодосии представил аркадную игру, в которой пользователю необходимо преодолеть различные препятствия и обхитрить противников. Динамичный игровой сюжет, разнообразные уровни и увлекательные бусты – вот сильные стороны «RunAway».

Второй геймджем проекта «Начни игру» стартовал 24 ноября. К нему присоединились 53 команды – это 115 участников в возрасте от 18 до 45 лет. Они представляли 33 субъекта России, а также Беларусь, Казахстан и Киргизию. За 72 часа им удалось разработать 36 игровых продуктов для ПК и мобильных устройств на тему «Жажда скорости». Тему определила команда Программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Критериями для оценки игровых проектов стали захватывающий игровой процесс и качество визуальной составляющей, техническая реализация и отсутствие багов, удобство управления, понятность игрового процесса и соответствие теме.

Всего в финал вышли шесть команд – это 18 человек, которые представляют Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Крым и Удмуртскую Республику, а также Ростовскую, Самарскую, Нижегородскую и Ульяновскую области.

Команды-победительницы определятся после итоговой презентации игровых проектов, которая состоится 6 декабря в онлайн-формате. Эксперты определят победителей геймджема в номинациях «Лучшая игра» и «Лучшее соответствие теме». Кроме этого, своего фаворита выберет аудитория Программы развития российского автоспорта SMP Racing, а участники геймджема – обладателя приза зрительских симпатий.

Церемония награждения четырёх лучших команд пройдёт 10 декабря на встрече новичков и экспертов игровой индустрии в Санкт-Петербурге. Помимо одобрения единомышленников они выиграют мерч и годовой абонемент на этапы Российской серии кольцевых гонок SMP Racing в 2024 году.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».