Крымчанина обвиняют в обороте немаркированных сигарет и вейпов стоимостью около 10 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:27 29.04.2026

Следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по городу Симферополю предъявлено обвинение 27-летнему жителю Симферопольского района в обороте табачной и никотинсодержащей продукции без предусмотренной российским законодательством маркировки.

Согласно материалам уголовного дела, фигурант с сентября 2024 года приобретал через теневой сегмент сети Интернет оптовые партии немаркированных сигарет и вейпов и сбывал их в торговые точки крымского полуострова.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из следственной части следственного управления УМВД России по г. Симферополю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в арендованном злоумышленником гараже полицейские обнаружили склад, откуда изъяли порядка 40 тысяч пачек сигарет и более полутора тысяч электронных систем доставки никотина, не имеющих необходимой маркировки, общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

Узнайте больше:  В Севастополе в полиции оказалась цыганка, которая обманом похитила золотое кольцо у прохожей

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ, продолжается.

Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

МВД Медиа (https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/zhitel-kryma-obvinyaetsya-v-oborote-nemarkirovannykh-sigaret-i-veypov-stoimostyu-okolo-10-mln-rubley/).

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

реклама в крыму

