Крымчанина обвиняют в обороте немаркированных сигарет и вейпов стоимостью около 10 млн рублей

Согласно материалам уголовного дела, фигурант с сентября 2024 года приобретал через теневой сегмент сети Интернет оптовые партии немаркированных сигарет и вейпов и сбывал их в торговые точки крымского полуострова.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из следственной части следственного управления УМВД России по г. Симферополю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в арендованном злоумышленником гараже полицейские обнаружили склад, откуда изъяли порядка 40 тысяч пачек сигарет и более полутора тысяч электронных систем доставки никотина, не имеющих необходимой маркировки, общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ, продолжается.

Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым