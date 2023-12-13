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чанка отправится на принудительные работы за заведомо ложный донос о краже
Иллюстрация: smartik.ru

Крымчанка отправится на принудительные работы за заведомо ложный донос о краже

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:35 13.12.2023

Прокуратурой Кировского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 44-летней местной жительницы. Крымчанка признана виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В суде установлено, что женщина в апреле текущего года сообщила сотруднику отдела МВД России по Кировскому району ложную информацию о совершении неустановленным лицом кражи принадлежащего ей имущества на общую сумму 13 тыс. рублей. Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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