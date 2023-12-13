Крымчанка отправится на принудительные работы за заведомо ложный донос о краже

Прокуратурой Кировского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 44-летней местной жительницы. Крымчанка признана виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

В суде установлено, что женщина в апреле текущего года сообщила сотруднику отдела МВД России по Кировскому району ложную информацию о совершении неустановленным лицом кражи принадлежащего ей имущества на общую сумму 13 тыс. рублей. Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.