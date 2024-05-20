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чанка выбросила новорождённого в выгребную яму. Возбуждено уголовное дело

Крымчанка выбросила новорождённого в выгребную яму. Возбуждено уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:37 20.05.2024

Жуткая история произошла в Ленинском районе Крыма. 

К настоящему времени установлено, что жительница района 1997 года рождения родила 17 мая текущего года ребенка. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета. <…> Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), — говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры РК. 

В прокуратуре уточнили, что женщина официально не трудоустроена, она уже воспитывает двух несовершеннолетних детей 2015 и 2018 годов рождения. Ранее семья на соответствующих учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла, женщина не обращалась в медицинские учреждения в связи с беременностью.

Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием всех обстоятельств дела, также они оценят работу должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

источник: ТАСС

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